◆パ・リーグロッテ０―１０西武（１日・ＺＯＺＯマリン）左脇腹の違和感で出遅れていた西武のタイラー・ネビン内野手が１日、１軍合流初戦で４打数３安打２打点と躍動した。初回２死三塁で左翼線へ先制の適時二塁打を放つと、３回２死では左翼テラス席へ今季１号ソロ。４点リードの５回先頭では右翼線への二塁打を放って追加点につなげ、「すごい楽しい試合だった」と白い歯を見せた。ネビンの一打で火がついた打線は、２