ボートレース福岡の「どんたく特選レース・福岡市民の祭り振興会会長杯」は１日、予選３日目が行われた。２０２６年後期勝率の審査期間は２日目で終了。Ｂ１から飛び級でのＡ１昇格を狙っていた西川拓利（２７＝福岡）の勝率は６・１５で確定し、来期は惜しくもＡ２級となった。仕切り直しの３日目は５、４号艇で３、４着と中間着２本に留まったが舟足は日を追うごとに上昇。後半は篠原晟弥、野相弘司ら強烈なエンジンメンバ