カーリングの混合ダブルス世界選手権（スイス・ジュネーブ）で、日本代表の小穴桃里、青木豪組は決勝トーナメント１回戦で涙を飲んだ。１次リーグＡ組３位の日本は、Ｂ組２位のイタリアと対戦。１―１の第３エンド（Ｅ）に３点を奪うなど、前半の４Ｅを４―２とリードして折り返す。第５Ｅに同点にされると、その後は一進一退の攻防を繰り広げたが、惜しくも延長戦の末に敗れた。小穴は「試合展開的にはエキストラエンド（延