１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、男子テニスでアジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を表明したことを報じた。キャスターの大越健介氏は錦織の勇姿の写真が複数並べられたスタジオで「日本が世界に誇るテニスプレーヤー・錦織圭選手が自身のＳＮＳで今シーズン限りでの引退を発表しまし