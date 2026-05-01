ドル円のピボットは１５６．４６円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:43現在） ドル円 現値156.54高値157.33安値155.50 159.24ハイブレイク 158.29抵抗2 157.41抵抗1 156.46ピボット 155.58支持1 154.63支持2 153.75ローブレイク ユーロ円 現値184.13高値184.59安値182.64 186.88ハイブレイク 185.74抵抗2 184.93抵抗1 183.79ピボット 182.98支持1