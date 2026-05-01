◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）途中出場した阪神・高寺が存在感をアピールした。3点を追う5回、1死一塁の場面で熊谷の代打で登場すると、田中将のスプリットを右前にはじき返して好機を拡大。そのまま昨年4月以来の二塁守備につくと、8回無死一塁でも田和のシンカーを中前へ。今季初のマルチ安打を記録した。「集中して入っていきました。出たところで頑張ればいいのかな、と思っています」と謙虚だ