思い返せば認知症のサイン？ 40代の母に感じた幼い息子の違和感▶▶この作品を最初から読む長野県御代田町でケアマネジャーとして働く美齊津康弘さんは、小学5年生にして若年性認知症の母を支えるヤングケアラーとなりました。48歳で発症した母は、次第に料理や掃除といった家事全般、そして入浴すらも難しくなり、学校から帰ると家事や見守りに追われる日々に。父は朝から晩まで仕事で忙しく、姉や兄にも頼ることができ