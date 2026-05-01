歌手のAI（44）が1日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)に出演。運転免許証を取得したいのに、なかなか取れないと明かした。AIは「私もいろんな免許が欲しいなあと思っているんですけど、車の免許でさえ頑張っているのに取れないので」と語り「本当にちょっと…車の免許は何回も。一発試験も10回ぐらい行っているんですけどダメだった」と語った。ゲストの女優・小雪が「どういう理由でダメだったんで