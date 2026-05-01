◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神は巨人を上回る10安打を放ちながら僅差で敗れた。5点ビハインドで迎えた3回2死満塁から7番・坂本の左前2点適時打で反撃すると、6回1死満塁では代打・前川が2番手・船迫から押し出し四球を選んで2点差に迫り、以降も得点圏に走者を進めながら1本が出なかった。試合後、藤川監督は「ゲームの形はね、チャンスもつくってますからね」と話した。