家族で母を問い詰めたら…▶▶この作品を最初から読む知らない間にお金をつぎ込み、戻れないところまで来てしまった母。家族崩壊を招いた本当の「悪」は誰？6年勤めた会社を退職し、地元に戻って実家暮らしをすることにしていた市ノ瀬翔子。ある日父から切り出されたのは、思いもよらない母の変貌した様子でした。倹約家だったはずの母は隠れて父の退職金に手をつけ、父がその使途を聞いても、はぐらかしてばかり。さら