はっ…▶▶この作品を最初から読むタイプも性格も違う保護猫ちゃんズと一緒に暮らす毎日の幸せ、おすそ分けします！「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るのは、アメブロ公式トップブロガー・卵山玉子さん。豪快なようで小心者なパワー系ツンデレ担当・トンちゃんと、1年後輩でトンちゃんのことが大好きなスピード系和顔担当・シノさんに囲まれて、にぎやかな毎日を過ごす卵山さん家の日々は幸せがいっぱいで