お笑いタレントの千原ジュニア（52）が、元世界2階級王者の京口紘人氏（32）を招いて自身のYouTube「千原ジュニアYouTube」を更新。井上尚弥（大橋）―中谷潤人（M・T）の世紀の一戦をファン目線で語った。いよいよ2日に迫ったメガマッチ。ジュニアは「両者とんでもないことをリング上でしてきた人たち。一ボクシングファンとして朝起きるのが憂鬱なんですよ」と明かした。そして、「やらんでええんちゃうの？」と32戦全勝同