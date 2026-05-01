巨人５―３阪神（セ・リーグ＝１日）――巨人は二回、平山の２点適時打で先制し、三回にダルベックの３ランで加点。継投で逃げ切った。阪神は１０安打を放ったが、後半の好機で１本が出なかった。◇広島７−３中日（セ・リーグ＝１日）――広島は三回に坂倉、五回に小園の適時打で優位に立ち、七回、平川の適時打などで４点を加えて突き放した。岡本は先発での初勝利。中日は守備が乱れ、３連敗。◇ヤクルト１６―５ＤｅＮＡ