歌手のAI（44）が1日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)に出演。スーパーで見かけて「マジ格好いい」と思った女優を明かした。この日のゲストは女優の小雪（49）。AIは「本当に実物に会えるとは思っていなかった」と感動の面持ち。さらに「実は、スーパーで見たことがあるんです。その時に、うわ〜！マジ格好いいと思って」と明かした。小雪が「疲れ切っているだけだから」と苦笑すると、AIは「申し