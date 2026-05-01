プロ野球・ソフトバンクは1日、ルーキーの大矢琉晟投手が右肘手術を受けたことを発表しました。2025年ドラフトの育成3位で中京大からソフトバンクに入団した大矢投手。中京大在学2年時にも、右肘の手術を受けた経験を持ちます。長期のリハビリを乗り越え、昨年の全日本大学野球選手権では7回無失点の好投。成長に期待され、指名となっていました。同日、佐賀市内の病院にて「右肘関節内側側副靭帯損傷にともなう右肘内側側副靭帯イ