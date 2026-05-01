5月1日は、おめでたい報告が相次いだ。元AKB48／SKE48の山内鈴蘭（31）が、自身のインスタグラムで結婚を発表。他にもM−1ファイナリストのお笑いコンビ、カベポスターの浜田順平（39）、女優矢作穂香（29）、女優上之薗理奈（27）がSNSで結婚をしている。（いずれもお相手は明かされていない）また、妊娠・出産では、元モーニング娘。のタレント新垣里沙（37）がインスタグラムで「カジサック」ことキングコング梶原雄太のYouTube