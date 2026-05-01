装いを軽やかにしたい春。40・50代にこそおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】の2026年春夏コレクションで注目を集めるシアーアイテム。気負わず着られるのにどこか洗練された印象を持つ、春のワードローブに加えたい存在です。今回は、そんなGUのシアーアウターを紹介。おすすめのスタイリングアイデアもお届けします。 シルエットを変えて楽しめるシアーブルゾン