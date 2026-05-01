◆パ・リーグソフトバンク４―１楽天（１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が７回に死球を受けた。１―１の１死二塁で、初球の直球が右膝付近に直撃。倒れ込み、西垣をにらみつけた。トレーナーとともにベンチに引き揚げると、代走・渡辺が告げられてベンチに退いた。試合後、小久保監督は「病院に行くことはない。打撲で今のところは様子を見る。明日、来てみて、動けるのであれば、スタメンでしょう