◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）広島・岡本駿投手が今季初勝利を挙げた。昨季務めた中継ぎから転向し、４度目の先発マウンドでついに白星を手にした。以下はヒーローインタビューの一問一答。―今季初勝利。「ありがとうございます」―大歓声はどんな気持ちか。「本当に、１勝できたのでホッとしてます」―先発とリリーフでの勝利の気持ちは違うか。「勝利のうれしさは変わらないんですけど、初