お笑いコンビ「カベポスター」の浜田順平が１日、自身のＸを更新し、結婚したことを発表した。浜田は「いつも大変お世話になってるフォロワーの皆さまへ。先ほど、よしもとお笑いライブｉｎ鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と報告した。お相手については公表しなかったが、「なおお相手はオダウエダの植田ではございません（原文ママ）」と、親交の深いオダウエダ・植田紫帆との結婚ではないと強