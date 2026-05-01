「なんだニャ？」 差し出された手に興味津々YouTubeチャンネル「Lunaistabby」では、握手をしようとする飼い主さんと猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「ふわふわでかわいすぎる」「なんて愛らしい子だ」の声が続出しました。【画像5枚】「飼い主は何がしたいんだニャ（汗）」これが、“戸惑う猫”です！注目を集めたのは「She wants to shake hand」という動画。ふわふわの猫が飼い主さんをじーっと見つめているシー