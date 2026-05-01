記事ポイント猪苗代（表磐梯）と裏磐梯を結ぶシャトルバスで縦走型登山が実現します旅行代金2,000円（税込）・予約制で2026年5〜6月の3日間限定運行です猪苗代湖・五色沼・爆裂火口など磐梯山の両面の景観を1回の登山で体験できます福島県の磐梯山で、表磐梯（猪苗代側）と裏磐梯を1日でつなぐ縦走型登山を実現するシャトルバスが登場します。猪苗代観光協会が、ふくしまディスティネーションキャンペーン（ふくしまDC）の特別企画