◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）「2番・中堅」でスタメン出場した阪神・福島が、近本離脱後、2度目のマルチ安打をマークした。初回1死無走者で田中将から中堅への二塁打で出塁すると、3回先頭では左前打を放ち、チャンスメークをした。それでも2点ビハインドの6回1死満塁で迎えた4打席目は船迫の前に二ゴロ併殺。8回2死二、三塁では高梨の内角スライダーに手が出ず見逃し三振に倒れた。試合後は「ま