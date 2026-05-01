リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が負傷中のエジプト代表FWモハメド・サラーについて言及。今シーズン中の復帰を明言した。1日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。サラーは、4月25日に行われたプレミアリーグ第34節のクリスタル・パレス戦でスタメン出場を果たしたものの、2−0で迎えた57分に左ハムストリングを負傷。オランダ代表MFジェレミー・フリンポンとの交代を余儀なく