クリスタル・パレスに所属する日本代表MF鎌田大地がUEFAカンファレンスリーグ（ECL）準決勝の1stレグ・シャフタール・ドネツク戦を振り返った。同日、クラブの公式サイトが選手のコメントを伝えている。ECL準決勝1stレグが4月30日に行われ、クリスタル・パレスはシャフタール・ドネツクと対戦。試合開始早々に先制点を奪い、幸先いいスタートを切るも、後半の立ち上がりに同点に追いつかれてしまう。それでも鎌田が58分、ロン