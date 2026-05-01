高校もいろいろ個性があるのだろうが、おしなべて規則や規律が厳しくなっている。そもそも義務教育ではない上に、高校3年生になれば18歳、成人である。それなのに規則で縛るのは無理があるのではないか。「かつて私が通っていた都立高は、制服はなくて標準服。大半が私服でした。帰りに映画館や喫茶店に寄ったりもしたし、パーマや化粧も普通でした。でも決して派手になることはなかった。教師からは『おまえたちを“大人”として