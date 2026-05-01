マクドナルドの公式X（旧Twitter）アカウントは4月30日、投稿を更新。指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである佐々木舞香さんを起用したティザー映像を公開し、話題となっています。【動画】「一口ちっっっさ過ぎて内容入ってこないwwwwww」「一生懸命モグモグしてて面白い」同アカウントは「佐々木舞香＆サムライマック、開始」とつづり、1本の動画を投稿。「今日の私は、普通のマックじゃ物足ん