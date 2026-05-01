◇パ・リーグロッテ0―10西武（2026年5月1日ZOZOマリン）ロッテは投打ともに西武に圧倒されて大敗。再び最下位に転落し、サブロー監督は「よう打たれましたね。ホームグラウンドなのにこっちが球を操れず…。実力が足りないのか、練習するしかないですね」と言葉を絞り出した。最大19メートルの強風が吹き荒れる中で先発・広池は4回9安打4失点で黒星。その後もリリーフ陣が失点を重ね、毎回の20安打で今季ワーストの2桁1