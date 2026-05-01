阪神・村上頌樹投手（２７）が１日の巨人戦（甲子園）に先発。５回９８球を投げて５安打、今季ワーストの５失点と乱調で今季２勝目を逃した。２回は自滅で先制点を許した。先頭のダルベック、大城に連続四球を与え、増田には１４０キロのツーシームがすっぽ抜けて死球。３つの四死球で満塁のピンチを背負い、続く平山にはフルカウントから１４７キロの直球を中前へ運ばれ、２点を献上した。３回も流れを止めることができな