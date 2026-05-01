大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）の新弟子検査が１日、東京・両国国技館で行われた。受検した大山遥人（錣山）が、体格基準を満たした。１５歳の大山は、相撲経験はなく、たまたま訪れていた飲食店で、部屋の幕内・阿炎から声をかけられたことをきっかけに入門。「奇跡です。お父さんがたまたま平日休みで、食べに行ったら、阿炎関と会えました。始めは相撲を本当にわからなくて、幕内力士ということもわからなかった。