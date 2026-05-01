友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は元カレに呼び出されたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・きえは、忙しい日々に追われる、大学生です。ある日元カレのケイから、連絡がきて彼の家で会うことになります。しかしケイと話をしていると、玄関の開く音が……。事情を聞くと、実はケ