森山直太朗 フォークシンガーの森山直太朗が１日、TBS系金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の主題歌『愛々』のミュージックビデオを公開した。【動画】森山直太朗『愛々』ミュージックビデオ岡田将生主演の話題のTBS系 金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜よる10時00分〜10時54分）の主題歌を担当しているフォークシンガー森山直太朗。動画配信サービスの再生回数が1位を獲得するなど話題となっているこ