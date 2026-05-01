◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人の先発・田中将大投手が６回途中３失点と試合をつくり、黒田博樹に並ぶ歴代２位の日米通算２０３勝目。「本当に（チームが）勝って良かったです。ただ自分自身は苦しい投球だったし、ああいう形で最後マウンドを降りてしまったので、託すしかなかった。リリーフも素晴らしいピッチングをしてくれましたし、本当にみんなに勝たしてもらいましたね今日は」と仲間に感謝し