◆第１５２回ケンタッキーダービー・Ｇ１（現地時間５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）＝現地時間５月１日、チャーチルダウンズ競馬場ＵＡＥダービー制覇からの転戦でアメリカ３冠の初戦に挑戦するワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）はレース前日、無事に最終調整を完了した。坂井瑠星騎手が騎乗し、同じ日にチャーチルダウンズＳ・Ｇ１（同競馬場、ダート