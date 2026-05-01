暑さと湿気が厳しい季節、ショーツの上にペチコートやインナーを重ねるたびにムレやベタつきが気になる…そんな悩みに寄り添う新作が登場しました。ジュランジェから発売される「ペチコートにもなる綿100％汗取り4分丈ショーツ」は、1枚で快適さと安心感を叶える新発想アイテム。夏のインナー選びを見直したい女性に注目です♡ 1枚で完結する夏向けショーツ 「ペチコӦ