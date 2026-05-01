1日午後10時0分ごろ、福島県、茨城県、千葉県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の郡山市、白河市、天栄村、棚倉町、浅川町、それにいわき市、茨城県の日立市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひ