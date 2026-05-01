お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーさん（41）と安藤なつさん（45）が、清涼菓子のPR発表会に登場。カズレーザーさんが私生活で困っていることを明かしました。イベントでは“ストレスをリフレッシュする”というコンセプトの商品だということで、日常で起こる様々なストレスが紹介されました。司会からストレスの一つとして、「いつの間にか片方だけなくなっている“靴下ナイナイ”」と紹介されると、安藤さんは「これ、