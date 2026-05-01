「東京ばな奈ワールド」を展開する株式会社グレープストーンが「ちいかわ」とコラボレーションした『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ』の単品販売を、5月7日より開始することが発表された。 【写真】『ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ』を見る 本商品は、イラストレーター・ナガノが描く「ちいかわ」と「東京ばな奈」のコラボレーションシリーズにおいて