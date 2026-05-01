『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』などの編集を手がけた佐渡島庸平による新刊『想像の上をいくアウトプットを引き出す編集者のフィードバック』が、5月1日にクロスメディア・パブリッシングから刊行される。 【写真】「なんとなく違う」を「想像の上をいくアウトプット」に 本書は、コルクを創業した編集者・佐渡島庸平が20年以上の現場経験から導き出した「フィードバックの技術」を体系化した一冊。 佐渡島は新