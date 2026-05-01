＜メキシコ・リビエラマヤオープン2日目◇1日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが開幕した。日本勢トップの原英莉花が日本時間午後9時36分にティオフ。10番パー3を2パットのパーで滑り出した。〈連続写真〉進化した原英莉花のスイング…ヒザの位置が変化？今大会終了後には出場優先順位を入れ替えるリシャッフルが行われ、ポイントランキング80位以内が『カテゴリー8』に昇格