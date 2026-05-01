お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が1日に公式X（旧ツイッター）を更新。自身が製作総指揮・原作・脚本を務める映画「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」を鑑賞するため、深夜から並んだファンへの驚きをつづった。西野は「明日から公開がスタートする山口県周南市『シネマ・ヌーヴェル』での『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』の前売券(※劇場窓口で朝9時に発売開始)の列が、朝7時から大変なことに