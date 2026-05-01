大相撲夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）を前に横綱審議委員会（横審）による稽古総見が１日、国技館の本土俵で行われた。１年ぶりに一般公開され、約５５００人が見守ったが、横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝は申し合い稽古に参加せず、夏場所に向けて調整に不安を残した。豊昇龍（２６）＝立浪＝は３大関を相手に最多の１７番と精力的に汗を流し、両横綱は対照的だった。大の里は土俵に背を向けて歩き出した。約５５