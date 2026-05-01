ＮＹ原油が１０２ドル台に軟化、ドル売りに反応＝ＮＹ為替 NY原油先物が102ドル台に軟化している。米10年債利回りは4.36％台に低下。この状況を受けてドル売りの動きが入っている。ポンドドルは1.3643レベル、ユーロドルは1.1769レベルに本日の高値を更新。ドル円は156.50をやや下回っている。 USD/JPY156.46EUR/USD1.1765GBP/USD1.3638