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米１０年債利回りは４．３６６%で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（日本時間21:37）（%） 米2年債 3.867（-0.002） 米10年債4.366（-0.005） 米30年債4.961（-0.005） ドイツ3.037（-0.073） 英国4.992（-0.020） カナダ3.533（-0.010） 豪州5.019（-0.045） 日本2.504（-0.013） ※米債以外は10年物