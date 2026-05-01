第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が、もぐもぐショットを披露し反響を呼んでいる。１日にインスタグラムで「グッドもぐもぐモーニングゴールデンウイークなのに東京雨すんごいんだから」と書き始めた倖田。「そんな中変わらぬ食欲の春到来笑髪色と同じ色のふわっふわのいちごブレッドとネイルと同じ色のキウイ美味しすぎるんだからーー！」とつづり、ピンクヘアでブレッドなどをもぐもぐするショットをアップした。この