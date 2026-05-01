１日午後９時８分、長野地方気象台は大雨と雷及び突風に関する長野県気象情報を発表した。長野地方気象台の発表内容。［気象概況］東日本の上空約５５００メートルには氷点下２１度以下の寒気が流れ込んでおり、長野県では、大気の状態が非常に不安定となっています。１日夜遅くは、大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。［防災事項］長野県では１日夜遅くは、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した