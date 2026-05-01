◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人の高梨雄平投手が見事な火消しを披露してヒーローインタビューを受けた。２点リードの８回からドラ２・田和が登板。死球と安打などで１死二、三塁のピンチを招いたタイミングで、この日１軍に昇格したばかりの高梨にバトンが渡された。前川を空振りに三振に仕留めて２死とし、最後は福島を見逃しの三振に抑え、ピンチを切り抜けた。春季キャンプは右座骨部の故障の