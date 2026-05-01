元日向坂４６で女優の影山優佳のドラマオフショットが話題になっている。２日までにインスタグラムで、自身が出演しているドラマのオフショットを公開。ドラマ内では文化祭が開催されており、影山は赤チェックのメイド服に身を包んだスタイルになっており、髪は耳上でツインに結ばれている。この投稿にＳＮＳ上でファンからは「かわいすぎるメイド姿にずっと頭を抱えている」「メイド姿にツインテールの影山優佳ちゃん可愛す