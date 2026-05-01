『ロングレッグス』『THE MONKEY ザ・モンキー』のオズグッド・パーキンス監督が手掛ける悪夢的ホラー『KEEPER／キーパー』が５月29日(金)より公開。ポスターと予告編が解禁された。恋人と過ごすはずだった山荘で、ひとり取り残された主人公リズの悪夢の体験を描く本作。予告編は、リズが山荘内の何かの気配に脅かされていく様子を切り取っている。恋人のマルコムに「誰かいるの調べて」と訴えるものの、マルコムはやがて仕事で