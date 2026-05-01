◆パ・リーグ日本ハム５―１（１日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が、セーフティースクイズを決め、貴重な追加点を生んだ。２点リードの４回１死一、三塁、プッシュ気味にセーフティースクイズ。これが投手と一塁手の間を抜く絶妙なバントとなり、適時内野安打で１点を追加した。万波は「ストレート系が来たらプッシュバントを狙おうと思っていた。めちゃくちゃやりやすいボールが来たんで、そこはツキも